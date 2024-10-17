السكة الحديد تفصل سائق قطار لتعاطيه المخدرات

قام قطاع الموارد البشرية "الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب" بهيئة السكة الحديد بالتعاون مع كل من "مصلحه الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" بعمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان وأثناء إجراء التحاليل اتضح وجود حالة إيجابية لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية.

وتم إخطار نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية وبعد التواصل مع رئيس الهيئة والعرض على معالي الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التأكيد بالتحفظ على السائق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

وأثناء مرور أفراد الأمن بالمعهد مساءً شوهد المذكور بالمنطقة الخلفية للمعهد وبحوزته حقيبة وأثناء مطاردته قام المذكور بمحاولة الهروب والقفز من على سور المعهد، حيث تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن وشرطة المعهد واتضح أنه قام بسرقة (أسلاك نحاسية - ومواسير - وأدوات صحية) وتم احتجاز المذكور بنقطة شرطة معهد وردان.

وتم عقد مؤتمر أمس الساعة 8.30 صباحاً وحضره جميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد، وتم إحضار السائق السارق متعاطي المخدرات، وشرح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية ملابسات القبض على السائق المذكور وأنه لا يستحق لقب قائد قطار، حيث أساء لنفسه ولأسرته ولهيئته، وهو ومن على شاكلته هم من الأسباب الرئيسية للحوادث التي تشهدها الهيئة، على الرغم مما تبذله الوزارة والهيئة للتطوير ولقد أضاف إلى جريمة تعاطيه المخدرات جريمة السرقة، وهو ما يدل على أن الجريمة بمختلف أنواعها متأصلة فيه وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبة عليه ردعًا له، حيث تم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة السرقة.

كذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات نحو فصله لتعاطيه المخدرات وأن تلك العناصر الفاسدة يجب أن يتم استئصالها من الهيئة وتطبيق أقصى العقوبة على كل من متعاطي للمخدرات أو سارق أو مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل، السجن، الغرامة) وهو ما تم تطبيقة على السائق المتهم.