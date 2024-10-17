الزراعة: استمرار تقديم خدمات الدعم الفني لمزارعي سيناء

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء بتكثيف العمل الميداني وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين بمناطق التنمية الزراعية بسيناء.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، إن المركز يقوم حاليا بالعمل مع مزارعي سيناء والتجمعات التنموية من خلال خبراء المركز بالتواصل اليومي مع المزارعين والمنتفعين بسيناء من خلال المركز الزراعي للخدمات التنموية المتكاملة بالنثيلة، أو من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي لمراجعة وتنفيذ كافة التوصيات الخاصة بكافة المعاملات والممارسات الزراعية السليمة التي تحقق أعلى معدلات إنتاجية.

وفي ذات السياق تم من خلال الحلقات النقاشية المركزة والزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء في مستهل العمل الأسبوعي بزيارة تجمعات النهايات وسهل القاع بجنوب سيناء حيث تم وضع التصور للتراكيب المحصولية لمناسبة والتي تتناسب مع ظروف كل تجمع مع اختيار أفضل الأصناف بكل محصول.

وقام فريق العمل الميداني بوضع الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنمية وزراعة هذه التجمعات، مع مراجعة المزارعين في كافة التوصيات والممارسات الزراعية المثلي التي تم التأكيد عليها من خلال التواصل الإلكتروني مع المزارعين من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة المركز أسأل خبير قبل ما تدفع كتير وهو أحد التطبيقات التي دشنها مركز بحوث الصحراء للتواصل علي مدار الساعة مع المنتفعين للرد على كافة الاستفسارات وتقديم المعلومات الزراعية أولا بأول.

كما يقوم الخبراء من خلال هذا التطبيق بتقديم المعلومات الزراعية بالطرق المختلفة من خلال النشرات العلمية والفيديوهات التوضيحية التي تساعد المزارع في تطبيق الممارسات الزراعية بشكل سليم هذا ويواصل فريق العمل على مدار الأسبوع في التدريب العملي لعمليات تجهيز وإعداد الأراض للزراعة للموسم الشتوي المقبل.