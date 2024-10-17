علوم حلوان تنظم المؤتمر الدولي الثاني "العلوم والصناعة"

افتتحت كلية العلوم بجامعة حلوان المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "العلوم والصناعة"، بمجمع الفنون والثقافة، وسط حضور أكاديمي وعلمي مرموق من مختلف أنحاء العالم.

أقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم، الدكتور جلال الجميعى، الدكتور محمود همام، وبمشاركة أكثر من 1500 باحث وعالم من جامعات ومراكز بحثية عالمية، يمثلون دولاً متنوعة بينها الولايات المتحدة والصين وماليزيا وسويسرا وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا والجزائر، إضافة إلى مصر.

هذا وأكد الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في كلمته الافتتاحية على أهمية العلوم الأساسية في تطوير الصناعة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من قبل الجامعة لدعم البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية.

تناول المؤتمر محاور متعددة، شملت الخرسانة والجيولوجيا والعلوم البيولوجية، مع التركيز على الربط بين العلوم الأساسية والتطبيقات الصناعية والتكنولوجية. كما ناقش المشاركون آخر المستجدات في صناعات الأسمنت والبترول ومشتقاته، بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمصرية في هذه المجالات.

وأضاف عميد الكلية قائلا: يعد هذا المؤتمر منصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة بين العلماء والباحثين والصناعيين. نحن نسعى من خلاله إلى سد الفجوة بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر والمنطقة.

وأضاف الحجري: "إن النجاح الذي حققه المؤتمر والمشاركة الواسعة فيه يؤكدان على أهمية مثل هذه الفعاليات في تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات المعرفة والابتكار والبحث العلمي".