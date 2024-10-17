تحقيق عاجل في مصرع وإصابة 14 شخصًا بحادث مروري بطريق الواحات

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، إثر حادث مروري عبارة عن تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص بالكيلو 30 بطريق الواحات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث للتحقيق معهم حول ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالكيلو 30 بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ربع نقل وميكروباص نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.