بدء فعاليات إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه "على القد"

بدء منذ قليل فاعليات إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه بعنوان "على القد"، اليوم الخميس، ضمن فاعليات اليوم الخامس من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتشارك في حملة "على القد" وزارات الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والبيئة، وكذلك كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية؛ لنشر الوعي بضرورة وأهمية الحفاظ على المياه.

وتستهدف الحملة توعية المواطنين بالتحديات المائية في مصر؛ الناتجة عن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ حيث جرى التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لإدراج معلومات عن المياه خلال الندوات، وتوصيل المعلومات عن المياه باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية.

كما تتضمن وسائل نشر الرسائل التوعوية للحملة نشر عدد من ملصقات التوعية في محطات وعربات القطارات ومترو الأنفاق، وأيضا الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من جسور الترع التي جرى تأهيلها في نشر التوعية بعبارات مبسطة.