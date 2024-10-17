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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو ينتقد تعليق ماكرون بشأن اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل

ماكرون ونتنياهو
ماكرون ونتنياهو
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إسرائيل والأمم المتحدة في مقابلة حصرية مع صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الخميس.

وبحسب ما ورد قال ماكرون خلف أبواب مغلقة، "يجب ألا ينسى نتنياهو أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة، لذلك لا ينبغي له أن يحرر نفسه من قرارات الأمم المتحدة".

وادعى نتنياهو، قائلًا للصحيفة الفرنسية: "اعترفت الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي أن يكون له دولة، لكنها بالتأكيد لم تخلقها، فالشعب اليهودي مرتبط بأرض إسرائيل منذ 3500 عام".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل الامم المتحده