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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طلاب هندسة الجامعة الألمانية يزورون مدينة العلمين الجديدة لتعزيز الخبرات العملية

طلاب الجامعة الألمانية
طلاب الجامعة الألمانية
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قام وفد من طلاب كلية الهندسة بالجامعة الألمانية الدولية، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، بهدف دعم وتعزيز الخبرات العملية للطلاب في إطار إعدادهم لتنفيذ بحث أكاديمي حول طرق تنفيذ وفهم اللوحات الإنشائية للمشروعات الكبرى، وعلى رأسها مشاريع مدينة العلمين الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز.

تأتي الزيارة ضمن خطة تعليمية تسعى إلى دمج الجانب النظري بالعملي بالجامعة الألمانية الدولية، حيث تم تقديم شرح مفصل للطلاب حول أساليب إعداد اللوحات الإنشائية المستخدمة في المشاريع الكبرى، كما اطَّلع الطلاب على التقنيات الحديثة المستخدمة في البناء وأحدث طرق التنفيذ التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.

تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى أهم المدن الذكية الناشئة في مصر، حيث تمثل نقطة محورية للتنمية العمرانية المستدامة التي تهدف إلى توفير بيئة معيشية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الزيارات التعليمية والتدريبية في المستقبل حرصا على تطوير المهارات العملية للطلاب وإعدادهم لسوق العمل المتطور.

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