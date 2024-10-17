هرم مصر الرابع| تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير، معلقا: نقلة نوعية كبيرة في تاريخ البناء الأثري المصري، لافتا إلى أن مصر لا تقارن بأحد، لأن حلم بناء المتحف بدأ منذ 1992.

وأوضح الدكتور مجدي شاكر خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف سيشهد مقتنيات بنحو 100 ألف قطعة، مشيرا إلى أن المتحف يشهد أغلى قطع أثرية بالعالم وخاصة مقتنيات للملك توت عنخ آمون.

وقال الدكتور مجدي شاكر، إن المتحف يعد هرما رابعا لمصر، وبه مسلة معلقة هي الأولى من نوعها في العالم، والتي تحتوي على إمضاء الملك رمسيس.

واختتم قائلا: ميدان المسلة بالمتحف يبلغ مساحته 27 ألف م2 وواجهة عليها كل رؤساء مصر حتى الرئيس السيسي، ونافذة مطلة على الأهرامات ومنطقة للحفلات.