زراعة 100 شتلة متنوعة بالمنيا لبيئة صحية

في إطار مبادرة “100 مليون شجرة” والمبادرة الرئاسية “بداية”، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في زراعة الأشجار والتجميل لتحسين البيئة وخلق مناخ صحي وآمن.

وفي هذا السياق، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن العمل مستمر في تجميل الطرق الرئيسية، حيث تم زراعة 85 شتلة متنوعة على الطريق الدائري وطريق مصر-أسوان الزراعي، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار والحشائش في الحدائق العامة، وري الأشجار المزروعة.

وفي مركز بني مزار، تابعت إكرام محمود، رئيس المركز، أعمال التجميل بالتعاون مع حيي شمال وشرق المدينة، حيث تم زراعة 15 شجرة فيكس بشارع ترعة أبو حسيبة، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار أمام المستشفى العام وفي المنتزهات، بهدف خلق بيئة صحية مستدامة ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

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