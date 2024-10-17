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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 100 شتلة متنوعة بالمنيا لبيئة صحية

زراعة 100 شتلة متنوعة
زراعة 100 شتلة متنوعة بمركزي مطاي وبني مزار
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في إطار مبادرة “100 مليون شجرة” والمبادرة الرئاسية “بداية”، تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها في زراعة الأشجار والتجميل لتحسين البيئة وخلق مناخ صحي وآمن.
وفي هذا السياق، أوضح عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن العمل مستمر في تجميل الطرق الرئيسية، حيث تم زراعة 85 شتلة متنوعة على الطريق الدائري وطريق مصر-أسوان الزراعي، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار والحشائش في الحدائق العامة، وري الأشجار المزروعة.
وفي مركز بني مزار، تابعت إكرام محمود، رئيس المركز، أعمال التجميل بالتعاون مع حيي شمال وشرق المدينة، حيث تم زراعة 15 شجرة فيكس بشارع ترعة أبو حسيبة، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار أمام المستشفى العام وفي المنتزهات، بهدف خلق بيئة صحية مستدامة ولإضفاء مظهر جمالي وحضاري.

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المنيا المبادرة الرئاسية محافظة المنيا مدينة مطاي مركز بني مزار منتزهات ضمن المبادرة الرئاسية