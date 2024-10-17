استشاري يكشف صفات الشخص السيكوباتي بعد ظهوره في مسلسل "برغم القانون"

كشف الدكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية صفات الشخص السيكوباتي بعد ظهور تلك الشخصية في مسلسل "برغم القانون" والتي لعبها الفنان محمد القس في شخصية "أكرم".

وقال رجب خلال حواره لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، إن الشخص السيكوباتي أنيق جدًا في شكله وجذاب في كلامه ومرتب جدًا.

وأضاف، أن الشخص السيكوباتي الذكي صعب اكتشافه، منوهًا أن السيكوباتي غبي وأغلبهم في السجون، حيث يميل إلى الدم ويكون عدائيًا.

وأشار إلى أن تعريف الشخص السيكوباتي أنه ضد المجتمع وعاداته ويتلذذ أنه يخرج عن القانون وإيذاء الآخرين، متابعًا: "هو مش بيكون عارف ده، وبعض الناس لما بتعرف تبدأ في العلاج"، مؤكدًا أن الشخص السيكوباتي يفتقر إلى المشاعر والأحاسيس ويفضل نفسه على أولاده.

وتابع، "الشخص السيكوباتي بيدلع مراته جدًا زي أكرم في المسلسل، ويقول لها كلام يخليها طايرة من الفرحة، ورغم ذلك هو أكثر شخصية تدمر من أمامه"، مشيرًا إلى أنه من المهم اكتشاف الشخص السيكوباتي؛ لأنه نصاب ماهر يتمتع بأدوات كثيرة.