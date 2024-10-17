ضمن "بداية".. تقديم 2694 خدمة بيطرية في 3 قوافل مجانية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تقديم 2694 خدمة بيطرية مجانية خلال ثلاث قوافل شاملة في قرى دهمرو بمركز مغاغة، الطيبة بمركز سمالوط، والداودية بمركز المنيا، وذلك على مدار يومي 15 و16 من الشهر الجاري،

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل قدمت خدمات بيطرية شاملة لـ2694 حالة، حيث تم علاج 175 رأس ماشية من الأمراض الباطنية، وإجراء 18 عملية جراحية، بالإضافة إلى رش 501 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 634 رأس غنم ضد الطفيليات الداخلية.

كما تم استخدام جهاز السونار لفحص 117 رأس ماشية وتقديم العلاج اللازم لها، إلى جانب تلقيح اصطناعي وتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وفحص عينات لحالات اشتباه في مرض البروسيلا، بالإضافة إلى علاج دواجن وأرانب، لافتا إلى أن القوافل تضمنت أيضًا تدريب عدد من طلاب وخريجي كليات الطب البيطري، مما يساهم في تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم العملية.

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