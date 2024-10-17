محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بكوم أمبو

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام اللواء محمد عبدالجليل السكرتير العام المساعد بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى، والتى من بينها مشروع عملية تغطية مصرف البربا بطول ٧٥٠ مترا بدءاً من الكيلو ٢٧٥٠ وحتى الكيلو ٣٥٠٠ بمزلقان النجاجرة بمركز كوم أمبو.

وضع الحلول للقضاء على مشكلة تكدس جرارات قصب السكر المتراكمة منذ سنوات

وأثناء جولته الميدانية بمرافقة القيادات التنفيذية المعنية بمختلف الجهات أكد السكرتير العام المساعد بأنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات للمرور الميدانى لتحديد المسئوليات والتكليفات، وتحقيق التكامل المطلوب لتحقيق السيولة المرورية بأحد أهم المناطق بمدينة كوم أمبو، مع وضع الحلول للقضاء على مشكلة تكدس جرارات قصب السكر المتراكمة منذ سنوات وذلك بالتعاون بين هيئة السكة الحديدية والطرق والكبارى والمرافق الخدمية المختلفة، فضلاً عن دراسة مقترح إنشاء محور بمزلقان رؤوف، والتى تخدم حركة سير المواطنين داخل المدينة، وكذا دراسة إنشاء كوبرى للمشاة بقرية المضيق بالكاجوج للحفاظ على سلامة الطلاب بمدرستى الكاجوج الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد خالد عبدالنبى الابتدائية، والتى يبلغ كثافة الطلاب بها نحو ١٠٠٠ طالب وطالبة.

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