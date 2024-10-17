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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1260 حالة بالمجان خلال قافلة بسمالوط

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
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تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "بداية"، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية الروبي بمركز سمالوط، خلال يومي 14 و15 أكتوبر الجارٍ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1260 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 166 حالة جراحة، 398 أطفال، 255 باطنة، 92 نساء، 72 أسنان، 142 جلدية، 17 تنظيم أسرة، و 118 أنف وأذن، وإجراء 231 تحليلًا متنوعًا، و6 حالات أشعة عادية و7 حالات موجات صوتية، 107 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالة خلع أسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 198 من أهالي القرية.

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المبادرة الرئاسية بداية المنيا تقديم الخدمات الطبية سمالوط قافلة طبية مجانية مديرية الصحة بالمنيا وكيل وزارة الصحة بالمنيا