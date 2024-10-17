ads
الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طالبة ثانوي صدمتها سيارة مسرعة بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اصطدمت سيارة مسرعة، بطالبة، أثناء عبورها الشارع الجديد بشبرا الخيمة، فلقيت مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفي على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور "س.ش" الطالبة بالصف الثاني الثانوي الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى لوفاتها.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

حادث تصادم سيارة مسرعة مديرية أمن القليوبية مستشفى ناصر العام مصرع طالبة