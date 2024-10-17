مصرع طالبة ثانوي صدمتها سيارة مسرعة بشبرا الخيمة

اصطدمت سيارة مسرعة، بطالبة، أثناء عبورها الشارع الجديد بشبرا الخيمة، فلقيت مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومتوفي على الطريق بالشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الشارع الجديد بمنطقة بهتيم دائرة القسم، فوجئ قائدها بعبور "س.ش" الطالبة بالصف الثاني الثانوي الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى لوفاتها.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.