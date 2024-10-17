الحوثي: سنرد على الضربة الأمريكية بقاذفات «الشبح B-2»

تعهد الحوثيون في اليمن بأن الولايات المتحدة "ستدفع الثمن" بعد شنها غارات جوية استهدفت خمس منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض باستخدام قاذفات الشبح B-2.

وفي تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أكد نائب رئيس المكتب الإعلامي للحوثيين، نصر الدين عامر، أن "أمريكا ستتحمل عواقب عدوانها على اليمن"، مشيرًا إلى أن هذا العدوان لن يثني اليمن عن دعمه لغزة.

على مدار الأشهر الماضية، استهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا، معتبرين ذلك ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

يجدر بالذكر أن حماس وحزب الله والحوثيين يشكلون جزءًا من تحالف تقوده إيران، الذي يشمل اليمن وسوريا وغزة والعراق، ويواصل الهجمات ضد إسرائيل وحلفائها منذ بداية الحرب. وتؤكد هذه الجماعات أنها لن تتوقف عن استهداف إسرائيل وحلفائها حتى يتم تحقيق وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

تأتي هذه الضربات في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، حيث من المتوقع أن ترد إسرائيل على القصف الصاروخي الإيراني قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، فيما تتصاعد الصراعات مع حزب الله في لبنان وحماس في غزة.