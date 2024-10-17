إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 12 حالة تعد بمساحة 434 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 36 فدانا و20 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.