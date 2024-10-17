السبت.. ضعف المياه عن مركز ببا لتطهير وتعقيم خزان محطة كفر ناصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة ببا، لمدة 12 ساعة، يوم السبت المقبل 19 أكتوبر 2024، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر .

وقدمت الشركة اعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.