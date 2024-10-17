بالفيديو.. تعرف على شروط استيراد سيارات ذوي الهمم

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن هناك 26 ألف سيارة ذوي الهمم دخلت مصر خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن تلك السيارات أخذها أشخاص غير مستحقين لها.

وأوضح اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة وضعت اشتراطات عدة للحصول على سيارة ذوي الهمم وهي:

- ألا يقل يقل عمر المتقدم بطلب للحصول على سيارة المعاقين عن 18 عامًا.

- أن تكون السيارة المجهزة تم تسجيلها باسم الشخص المعاق.

- اجتياز المتقدم الكشف الطبي الشامل الذي يوضح حالته المرضية وهل هو مستحق للحصول على السيارة أم لا؟.

- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

- ألا تتجاوز ساعة السيارة اللترية عن cc1600، و1200 للسيارات غير التربو و200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.

- تقديم إثبات وديعة بنكية بقيمة نصف مليون جنيه للمستفيد أو شخص من أقاربه الدرجة الأولى.

- يجب أن تكون كافة تجهيزات السيارة مطابقة للقانون الذي تم إصداره من القومسيون الطبي.

- صورة من البطاقة الشخصية، وصورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

- نسخة من رخصة القيادة، التقارير الطبية لتشخيص حالة الإعاقة.

وقال اللواء أحمد هشام، إن سعر سيارة ذوي الهمم لن يتجاوز عن الـ 500 ألف جنيه، مشددًا على أن الشخص المستفيد فقط هو صاحب الحق في القيادة أو سائق مؤمن عليه، برخصة مهنية درجة 3.