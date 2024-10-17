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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قوات الاحتلال تصدر إنذارًا عاجلًا للسكان بإخلاء منطقتي تمنين وسرعين في البقاع

لبنان
لبنان
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أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارًا عاجلًا لسكان منطقتي تمنين وسرعين في محافظة البقاع اللبنانية، مشيرةً إلى خريطة تظهر هدفًا سيجري استهدافه، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت قوات الإسرائيلي في بيان، "إنذار عاجل لسكان منطقة البقاع، وبالتحديد من يتواجدون في المبنى المحدد في الخارطة في تمنين، حيث إنكم قريبون من منشآت تابعة لحزب الله، وسيقوم جيش الدفاع بعمليات ضدها في المستقبل القريب".

وأضاف بيان قوات الاحتلال، "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، يُرجى إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، كما حذر ذات البيان سكان منطقة سرعين، محذرًا إياهم بإخلاء المباني.

الجيش الإسرائيلي منطقتي تمنين وسرعين محافظة البقاع اللبنانية