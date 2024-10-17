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الخميس 17 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24805 طن تشمل : 3926 طن ألوح جبس و 790 طن سماد و 2500 طن رمل و 105 طن كلينكر و 3000 طن ملح و 10055 طن يوريا و 4429 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56349 طن تشمل : 6236 طن حديد و 15297 طن خردة و 6700 طن فول و 6071 طن زيت طعام و 2614 طن ابلاكاش و 1000 طن كسب صويا و 15440 طن قمح و 1890 طن سكر و 1101 طن خشب زان  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 437 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 208 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130417 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 169087 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2466 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 حركة .

من جانبه اكد اللواء بحرى  طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .

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