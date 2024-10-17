حبس سيدة تدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس سيدة تدير كيانًا تعليمًيا بدون ترخيص ويمنح شهادات مزورة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من المطبوعات الدعائية للكيان – كمية من الكروت الشخصية باسم مالكة الكيان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.