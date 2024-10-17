واشنطن بوست: إسرائيل أطلقت النار على قوافل المساعدات في غزة 4 مرات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمميين، اليوم الخميس، أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على قوافل مساعدات لشمال غزة 4 مرات في 3 أشهر، مؤكدين أن القوات الإسرائيلية احتجزت في 9 سبتمبر الماضي قافلة خاصة بالاستجابة لشلل الأطفال.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة لا يزال يواجه عراقيل بسبب فرض إسرائيل قيودًا ورفضها لتحركات المساعدات المخطط لها.

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، العملية بأنها "مستحيلة من جميع النواحي العملية".

وقال عمال الإغاثة والأمم المتحدة، إن إدخال أي شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة يعد عملية طويلة وشاقة، وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات تفتيش مطولة، ورفض المساعدات الإنسانية، وتساقط القنابل الإسرائيلية، هذه هي بعض العقبات التي تحول دون وصول الإغاثة إلى 2.2 مليون فلسطيني في غزة التي مزقتها الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري لليوم الثالث عشر لشمال قطاع غزة، وتنفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري، كما تمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود.