مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 13 آخرون في حادث تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص بالكيلو 30 بطريق الواحات البحرية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالكيلو 30 بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ربع نقل وميكروباص نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.