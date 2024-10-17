وصول منتخبات غانا والسنغال وموزمبيق ومالاوي للمشاركة في كأس الأمم للكرة الشاطئية

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إلى الغردقة، البعثتان الرسميتان لمنتخبي السنغال وموزمبيق لكرة القدم الشاطئية، وذلك استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

كما وصل إلى القاهرة صباح اليوم منتخب غانا لكرة القدم الشاطئية، ومن المقرر وصول البعثة إلى الغردقة ظهر اليوم للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، كما وصل منتخب مالاوي.

ويواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بدءًا من اليوم الأربعاء 19 إلى 26 أكتوبر الجاري بالغردقة.

وحرص وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة تدريبات المنتخب لدعم اللاعبين والجهاز الفني ونقل لهم مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل خلال البطولة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من: أحمد أبو سريع، مدربًا عامًا، محمد فوزي، مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل، رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين، مدلك، وائل طلال، المنسق الإعلامي، مؤمن نبوي، المدير الإداري، وإسلام شاكر، مدير المهمات.

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