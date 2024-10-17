تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 30,464.4 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.28%؛ ليصل إلى مستوى 37,787.36 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.11%، مسجلًا 13,329.08 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.41%، وصولًا إلى مستوى 3,198.59 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.2%، وصولًا إلى 6,441.4 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.62%، وصولًا إلى 7,736.36 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 10,902.63 نقطة.