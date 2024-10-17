مدير أمن الأقصر يقود حملة لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائيات بسوق الخضار.. صور

ترأس اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية داخل نطاق سوق خضار شرق السكة والشوارع المحيطة به.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط العام والقضاء على كافة المظاهر العشوائية.

مدير أمن الأقصر يوجه بائعي سوق الخضار بالالتزام بالباكيات المخصصة

وأسفرت حملة إزالة التشوهات البصرية، عن رفع بعض الإزالات الإدارية وكافة التند العشوائية والتحفظ على العديد من الطاولات الصغيرة والألواح الخشبية، وتم تحرير محاضر متنوعة (نظافة وبيئة)، كما وجه مدير الأقصر بالتشديد على بائعي سوق الخضار بالالتزام بالباكيات المخصصة والالتزام بالنظافة أولًا بأول.

شارك في الحملة إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول، مدير الإدارة، وكل من الرائد محمد شاهين والرائد سيد الغرباوي والرائد عبدالرحمن النخيلي، ضباط إدارة شرطة المرافق، وأحمد عبد الصبور، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد سعيد، رئيس حي شرق، ومحمد بدوي، مدير سوق الخضار، ومسؤولي الإدارة العامة للنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع بالمحافظة.

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