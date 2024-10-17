قبل قرار الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

شهد سعر الدولار تحركات طفيفة أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية، وسط حالة من الترقب عما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة والمقرر صدوره خلال ساعات، في ضوء المتغيرات الأخيرة في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجل متوسط سعر الدولار وفق المواقع الرسمية للبنوك المصرية مقابل الجنيه بمتوسط 48.54 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.53 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.54 جنيه للشراء، 48.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ختام تعاملات أمس الأربعاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.60 جنيه للشراء، 48.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر

بلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي-مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 48.49 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع