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الخميس 17 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يلتقي خدام التربية الدينية بكنيسة أم المخلص ببردنوها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، خدام التربية الدينية، بكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

شارك في اللقاء الأب أيوب يوسف، راعي لكنيسة، حيث أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا مفتوحًا مع جميع مسؤولي خدمة التربية الدينية، مستمعا لكافة الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين.

وقدم المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، والمواظبة على الصلاة، والالتزام بتعليم كنيستنا الكاثوليكية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية، للعمل بها خلال الفترة المقبلة، متمنيًا للجميع رسالة مثمرة.

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