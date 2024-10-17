محافظ كفر الشيخ: الدفع بـ7 أوتوبيسات و100 ميكروباص إضافية لنقل الأهالي والطلاب ببلطيم

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حركة النقل والسير بالمواقف، حيث تم الدفع بـ7 أوتوبيسات و100 سيارة ميكروباص إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز بلطيم، خلال فترات الذروة، لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب، وذلك تحت اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتعاون مع إدارة المواقف وإدارة المرور.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بأوتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لاستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفر الشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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