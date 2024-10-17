إي آند بيزنس تعلن شراكات استراتيجية مع IBM وفيزيتا وأمنلي وUNLOCK لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاع الأعمال

أعلنت شركة إي آند بيزنس، إحدى الشركات التابعة لشركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكولات تعاون مع شركة IBM وعدد من الشركات الكبرى، بما في ذلك فيزيتا، أمنلي، وUNLOCK، تهدف هذه الشراكات إلى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة ومتنوعة لقطاعات الأعمال، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2024. كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة للشركة، إلى جانب النسخة التجريبية لتطبيق "إنستابيزنس Instabusiness".

تسعى إي آند بيزنس من خلال هذه الشراكات إلى تقديم حلول شاملة تشمل مجالات اللوجستيات، الشحن، التوظيف، والتمويل، ما يسهم في تلبية احتياجات الشركات عبر منصة موحدة وبأسعار تنافسية، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق المصرية وتسريع التحول الرقمي.

أحد أبرز جوانب الشراكة مع شركة IBM هو استخدام تقنيات مثل API Gateway وBPM وWebMethods، التي ستُمكن إي آند بيزنس من تحويل خدماتها إلى حلول رقمية مؤتمتة، مع توسيع خدمات الرسائل القصيرة (SMS) وتقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي إطار التعاون مع فيزيتا، سيتمكن عملاء إي آند بيزنس من الاستفادة من خصومات على العضويات السنوية للتغطية الطبية الشاملة، أما عبر شراكتها مع أمنلي، ستقدم الشركة حلول تأمينية شاملة تغطي التأمين الطبي المحلي والدولي، بالإضافة إلى حلول تأمينية للسيارات والمنازل والشركات، مع خصومات حصرية وخدمات إدارة المطالبات، من جهة أخرى، ستعمل UNLOCK على تطوير حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات التجارية بين الشركات (B2B).

قال المهندس شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في إي آند مصر: "إن هذه الشراكات تعزز من قدرة إي آند على تقديم حلول متكاملة لعملائنا، بما يدعم رحلتهم في التحول الرقمي"، وأضاف: "نلتزم بتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة عبر شراكاتنا المتنوعة لتحقيق أفضل قيمة للشركات المصرية".