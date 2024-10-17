الصحة اللبنانية: يجب وقف فوري لإطلاق النار لتمكيننا من تنفيذ مهامنا

قال الدكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية بالصحة اللبنانية، تم تسجيل 2367 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف "د. جوزيف الحلو" "للقاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: هناك 5 مستشفيات خرجوا عن الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي، و53 مركزا طبيا خرجوا عن الخدمة وسقوط 153 شهيدا من الكادر الطبي حتى الآن.

وطالب مدير العناية الطبية بالصحة اللبنانية بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على لبنان، لتنفيذ المهام الطبية.

ويمضي الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة التوغل داخل الأراضي اللبنانية، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بحدوث اشتباكات عنيفة على عدة محاور، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر تدميراً كاملاً لقرية محيبيب اللبنانية المجاورة لبلدة ميس الجبل، في حين عرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيديو مماثلاً لتدمير حي في البلدة المذكورة، مشيرة إلى أن "الكتيبة 5280 قامت بتفخيخ وتدمير في ميس الجبل".

وتُعتبر محيبيب قرية صغيرة، كانت تُستخدم سابقاً كمزرعة، ويعيش فيها حوالي 400 شخص من عائلة واحدة، كما تحتوي على مَعلم ديني وتقع على تلة مرتفعة.

ووفقاً لمصادر في الجنوب على دراية بتفاصيل المعارك، فإن السيطرة على مرتفع محيبيب تعد جزءاً من معركة أكبر للسيطرة على المرتفعات في المنطقة الحدودية، بهدف منع مقاتلي "حزب الله" من مراقبة المنخفضات في المستعمرات المقابلة.

وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية تسعى للسيطرة على تلة العويضة في العديسة، كونها الأعلى في المنطقة، لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.