ضمن "بداية".. جامعة الأقصر وبيت العائلة ينظمان مسابقة فنية لطلاب المدارس

نظم مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر، بالتعاون مع لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مسابقة فنية في مجال الرسم تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، ولشيخ محمد الطيب، رئيس بيت العائلة المصرية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

واستهلت الدكتورة رضا عطاالله، مدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية بجامعة الأقصر، والدكتور ضياء الدين أحمد مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، المسابقة بالتعريف بفكرة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وأهداف بيت العائلة المصرية في تحقيق الوحدة الوطنية.

فكرة المسابقة تعتمد على اختيار ثلاث فرق من طلاب المدارس الابتدائية

وتعتمد فكرة المسابقة الفنية على اختيار ثلاث فرق من طلاب المدارس الابتدائية (الفئة العمرية الثانية للمبادرة الرئاسية بداية من عمر ٦ إلى ١٨ عاما)، على أن يتكون كل فريق فني من طالب مسلم وآخر مسيحي بواقع ست طلاب من مدرسة وادي الملكات الابتدائية ومثلهم من مدرسة أحمس الابتدائية، ويحمل كل فريق فني (طالب مسلم مع طالب مسيحي) اسم موحد لفريقه ويشتركان في رسم لوحة فنية تعبر عن انتصارات أكتوبر المجيد لمدة ثلاثة أيام بواقع ساعه كل يوم بمكتبة المدرسة، وبعد انتهاء الأعمال الفنية سيتم تقييمهم من قبل دكتور جامعي تخصص فنون جميلة.

وأوضحت الدكتورة رضا عطالله، أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي لدي طلاب المدارس الابتدائية بأهمية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" من جهة، إلي جانب تعزيز دور الوسطية الدينية من جهة أخري، ورفع الوعي بقبول الآخر دينيا وفكريًا من جهة ثالثة، وغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة، بالإضافة إلى إشراك طلاب المدارس مسلمين ومسيحيين في أعمال فنية مشتركة.

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