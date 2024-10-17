حفلات الـ"ويك إند".. ريهام عبد الحكيم وتامر عاشور وأحمد سعد ومدحت صالح بالأوبرا وحمزة نمرة بأمريكا

يحيي عدد من نجوم الغناء حفلاتهم لنهاية الأسبوع فتطل الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانون تامر عاشور وأحمد سعد ومدحت صالح على الجمهور خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام في دار الأوبرا المصرية، بينما يواصل الفنان حمزة نمرة إحياء حفلات جولته الغنائية في أمريكا، نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل حفلات الـ"ويك إند".

يلتقي جمهور دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الخميس بالفنانة ريهام عبد الحكيم على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام.

ويسبق ريهام فاصلًا من روائع الموجي يتضمن عزفًا منفردًا على الكمان للفنان محمد ظهير، وغناء نجوم الأوبرا فرح الموجي، أحمد محسن، حنان عصام، وحسام حسني.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، في نفس اليوم، تقدّم فرقة "مقام" الفلسطينية عرضًا موسيقيًا غنائيًا.

وبالتزامن وعلى مسرح الجمهورية، تقدم النجمة السورية بتول بني باقة من أجمل الأعمال الطربية بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا إسراء عصام، مؤمن خليل، مصطفى النجدي، محمود عبدالحميد، ونهاد فتحي.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، فتُقام ليلة روحانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وتحتضن الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية فقرات غنائية مميزة فى السابعة مساء لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، تتواصل في الواحدة ظهرًا مسابقة عبده داغر للارتجال في العزف على آلات التخت العربي.

وفي اليوم التالي يحيي الفنان حمزة نمرة حفلا غنائيا في أمريكا، وكتبت الشركة المنظمة للحفل تعليقا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام": يعود حمزة نمرة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل مع عروض في نيوجيرسي وواشنطن العاصمة وبوسطن! لا يمكننا الانتظار لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى، ترقبوا إصدار التذاكر وتأكدوا من الحصول على التذاكر الخاصة بكم بمجرد توفرها، استعدوا لليلة لا تُنسى مليئة بالموسيقى والطاقة والفرح.

وضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدورته الـ٣٢، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الدكتور خالد داغر، يُقام في الثامنة والنصف من مساء غد الجمعة خمس حفلات بمسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلا على مسرح النافورة يطل خلاله لأول مرة على جمهور المهرجان بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو سعيد كمال، يسبقه فاصلاً للعزف المنفرد للفنانين يحيى مهدي على التشيللو، حازم شاهين على العود، على خفاجي على البيانو، وسعيد كمال على الكمان.

وعلى مسرح الجمهورية، وتقام ليلة يمنية يحييها الفنان الكبير أحمد فتحي على مسرح الجمهورية.

ويستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية فرقة تراث سيد درويش بقيادة المايسترو محمد حسن سيد درويش.

ويلتقي جمهور المهرجان بالفنان مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم في أوبرا الإسكندرية

ويشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلاً للفنان سعيد عثمان بمصاحبة فرقته "شموع".

وعلى الساحة الخارجية بدار الأوبرا، ستُقدم فقرات غنائية في السابعة مساءً لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر.

ويحيي الفنان أحمد سعد حفله ضمن مهرجان الموسيقى العربية يوم السبت على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره، بقيادة المايسترو سعيد كمال، وبمشاركة صوليست على آلة الكمان الفنان محمود سرور وصوليست على العود الفنان حازم شاهين.