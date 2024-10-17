رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا بحضور الدكتور حسين محمد مغربي، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة جمانة داود يوسف، المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بقنا.

ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع معدلات الإنجاز في مشروع تطوير البنية التحتية وعملية التجميل وإعادة التخطيط للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة والمنطقة أمام كلية الإعلام وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالمنطقتين لتكون ساحة تجمع وأنشطة طلابية متنوعة ومنطقة خدمية، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة وتمهيد الطرق بالجامعة.

كما ناقش رئيس الجامعة عملية تطوير المنطقة أمام مبنى كلية العلاج الطبيعي الجديد، وعمل بوابة رئيسية للجامعة ناحية الطريق الواصل بين الجامعة الأم والجامعة الأهلية، ومشروع تطوير المدن الجامعية والمساحات الموجودة بها، وكذا مناقشة العديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة حسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بالمسطحات الخضراء ومراعاة البعد الجمالي والهوية البصرية الجاذبة.