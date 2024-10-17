الجيش الأمريكي يقصف مخازن أسلحة للحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنّ الولايات المتحدة شنّت غاراتٍ جويةٍ بواسطة قاذفات شبحية استراتيجية من طراز "بي-2" على منشآت لتخزين السلاح في مناطق يمنية تسيطر عليها جماعة الحوثي، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيانٍ أوردته "فرانس برس"، إنّ "الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة يوم الأربعاء ضد 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف أوستن: "استهدفت القوات الأمريكية العديد من المنشآت التابعة للحوثيين تحت الأرض، والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من الأنواع التي يستخدمونها لاستهداف السفن المدنية والعسكرية في أنحاء المنطقة".