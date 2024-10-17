رئيس شئون المديريات يتابع بالنوبارية كارت الفلاح والاستعداد للموسم الشتوي

قام الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، والمهندس ناصر محمد مدير عام الشؤون الزراعية بمتابعة أعمال كارت الفلاح واستعدادات الوزارة للموسم الشتوي بمديرية الزراعة بالنوبارية بمرافقة المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، بالمرور على الزراعات التصديرية مثل الفراولة والبطاطس والموالح والنخيل والبلاك بيرى وروز بيرى والزراعات بحالة جيدة.

كما قام "عيسى" بمتابعة منظومة كارت الفلاح بعد التحديث وعمل الحوكمة اللازمة للمنظومة ومطابقة الرصيد المخزنى مع رصيد المكينة، وذلك لضبط عملية توزيع السماد طبقا للزراعات الموجودة على الطبيعة والتأكد من توصيل الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة إلى قيادات الوزارة بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.

