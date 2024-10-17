مباحثات مصرية - إيرانية بالقاهرة اليوم

يجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، بالقاهرة مباحثات مع القيادة السياسية المصرية لبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة وزير الخارجية الإيراني أول زيارة لمسؤول إيراني على هذا المستوى إلى مصر منذ 2013 وتأتي تزامنا مع التصعيد في الشرق الأوسط.

ووصل عباس عراقجي إلى القاهرة قادما من عمان في إطار جولة إقليمية شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان وبعد القاهرة سيزور عراقجي تركيا.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري وتوعدت طهران بالرد على أي اعتداء يطالها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السياق بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية، متمنيًا للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، ومعربًا عن تقدير سيادته للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

