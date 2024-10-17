كاتب صحفي: «حياة كريمة» غيرت وجه الريف المصري وقضت على مسببات الفقر

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ الدولة المصرية قضت على مسببات الفقر، خلال السنوات الـ10 الماضية، إذ إنّها ذهبت إلى الأسس التي تسبب الفقر من أجل القضاء عليه سواء على صعيد القضاء على المناطق العشوائية، والتخلص منها أو إيجاد مظلات حماية مجتمعية مثل «تكافل وكرامة»، فضلًا عن التوسع في البرامج التأمينية وغيرها من الأمور.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة اهتمت بتنظيم عمل المجتمع المدني وإيجاد التحالف الوطني للعمل الأهلي للذهاب إلى الأسر الأكثر احتياجا، للقضاء على الفقر وتحقيق المساندة الحقيقية للمواطن من خلال قواعد بيانات، فضلًا عن الوصول إلى المستهدف الحقيقي من أجل خفض معدلات الفقر والاحتياج.

وتابع: «الدولة تستطيع القضاء على الفقر من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة مثل مبادرة حياة كريمة التي تغير وجه الريف المصري والقرى المصرية وتجعلها أكثر حضارة ونمو، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل والمناخ الاقتصادي الملائم للمواطن المصري».