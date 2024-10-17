«الحوثي» تتوعد الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة

توعدت جماعة الحوثي بعد الضربات الأخيرة على صنعاء وصعدة، الولايات المتحدة وبريطانيا بدفع ثمن ''عدوانهما''، بحسب ما ذكر موقع "مأرب برس" اليمني اليوم الخميس.

وقالت ميليشيات الحوثي، إن موقفها لن يتزحزح، مؤكدة على ثبات موقفها بالنسبة إلى غزة ولبنان.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي نصر الدين عامر، في أول تعليق للجماعة على الغارات، إن واشنطن ستدفع ثمن عدوانها، مشددا على أن: "موقفنا مع فلسطين ولبنان لن يتزحزح".

بينما قال عضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم: "نقول للأمريكي والبريطاني إن قدراتنا تتعاظم والرد قادم وبنك الأهداف واسع وعليهم تحمل الضربات".