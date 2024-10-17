خبير سياسي: مصر تبذل قصارى جهدها لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ التحرك المصري تجاه الأزمة التي تشهدها منطقة الأوسط واضح بصورة كبيرة منذ اندلاع الحرب، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لا زال يقدم الدعم النفيس للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأهالي غزة، كما أنّه لا يتأخر في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإنفاذ المساعدات لهم.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدبلوماسية المصرية تقدم طلبا عاجلا في نيويورك بضرورة إنفاذ المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، وإيقاف الظلم والقتل غير المبرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ الدولة تبذل قصارى جهدها لإنجاز هذا الأمر.

وتابع: «الموقف الإسباني تجاه القضية الفلسطينية متفق تماما مع موقف مصر في كل ما نادت به الدولة من احترام القانون الدولي ووقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى سكان قطاع غزة، إذ قال وزير خارجية إسبانيا إنّنا لم نترك الأسلحة لإسرائيل من خلال الأراضي الإسبانية».