مركز معلومات تغير المناخ يصدر روشتة القمح للموسم الزراعي الجديد

أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، روشتة زراعية شاملة لموسم القمح الجديد، تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات المناخية المتزايدة، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



تتضمن الروشتة توصيات فنية متخصصة حول أفضل ممارسات الزراعة، بما في ذلك مواعيد الزراعة المثلى، وتفاصيل الري والتسميد، واختيار الأصناف المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية. كما تقدم الروشتة إرشادات حول كيفية التعامل مع الآفات والأمراض التي قد تهدد محصول القمح، وتوصيات بشأن أساليب الزراعة المستدامة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وقال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هذا الإصدار يأتي في إطار الجهود المستمرة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي على الزراعة، مع التأكيد على أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة التحديات الجديدة.

ودعا المركز جميع المزارعين والجهات المعنية إلى الاستفادة من هذه الروشتة والعمل على تطبيق التوصيات لضمان تحقيق أفضل النتائج في الموسم الزراعي الجديد.