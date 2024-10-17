البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي خطوات معالجة الوضع الإنساني في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلى يوآف جالانت، وناقشا العمليات الإسرائيلية فى لبنان وخطوات معالجة الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وذلك بعد رسالة وجهتها واشنطن فى وقت سابق هذا الأسبوع إلى إسرائيل حثتها فيها على تحسين الأوضاع.

وأوضح البنتاجون - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن أوستن حث الحكومة الإسرائيلية على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المزري في غزة، مشيرا إلى الإجراء الأخير الذي اتخذته إسرائيل لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وأكد الوزير الأمريكي أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني.. كما أشار إلى الحاجة إلى مسار دبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أقرب وقت ممكن.

وشدد أوستن على التزام (واشنطن) الثابت والدائم والحازم بأمن إسرائيل، موضحا أن الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن قواتها ومواطنيها وشركائها وحلفائها.

