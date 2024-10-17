بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الخميس، أن بريطانيا، فرنسا، والجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأوضح لامي في بيان أن إسرائيل يجب أن تلتزم بحماية المدنيين وفتح الممرات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية الضرورية، وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيركز على هذه القضايا.

وأضاف لامي أن الوضع الإنساني في شمال غزة في حالة متدهورة، مع تراجع الخدمات الأساسية، وتقرير الأمم المتحدة الذي يوضح أن المنطقة لم تستقبل تقريباً أي مواد غذائية خلال الأسبوعين الماضيين.