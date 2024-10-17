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الخميس 17 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بريطانيا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
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أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الخميس، أن بريطانيا، فرنسا، والجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأوضح لامي في بيان أن إسرائيل يجب أن تلتزم بحماية المدنيين وفتح الممرات اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية الضرورية، وأشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيركز على هذه القضايا.

وأضاف لامي أن الوضع الإنساني في شمال غزة في حالة متدهورة، مع تراجع الخدمات الأساسية، وتقرير الأمم المتحدة الذي يوضح أن المنطقة لم تستقبل تقريباً أي مواد غذائية خلال الأسبوعين الماضيين.

وزير الخارجية البريطاني بريطانيا فرنسا مجلس الأمن غزة