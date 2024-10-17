"بحوث الثروة السمكية" يختتم البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق

اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت أشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعاون الجهات البحثية التطبيقية مع الجامعات المصرية والجهات البحثية للتدريب، ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتمين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل.



جاء ذلك بحضور الدكتور خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية ولفيف من السادة أساتذة الكلية ووكلاء الكلية للإرشاد والتدريب .

وقدم عميد الكلية الشكر والتقدير لإدارة المعمل والسادة أساتذة المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بما قدموه من خبرات للطلبة وكذلك الاهتمام الذائدة بتقديم لهم ما هو كل جديد فى تكنولوجيات الاستزراع السمكى.

وقام العميد بتوزيع شهادات تقدير للمحاضرين والمدربين من المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة تقديرا من الكلية مجهوداتهم، كما قام د رفعت الجمل مدير المعمل بتوزيع شهادات الحضور على المتدربين حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب:-

إدارة جودة المياه في نظم الاستزراع السمكي .

الأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية .

التدريب العملي على طرق الصيد ومعاملات ما بعد الحصاد.

الأمان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية.

التدريب العملى على تفريخ الأسماك.