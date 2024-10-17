رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي وحدة المناظير بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عليان مدير مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد تاج المشرف على وحدة المناظير، والمهندس محمد الكامل مدير عام الإدارة الهندسية ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الجولة عملية تطوير ورفع كفاءة وتحديث الوحدة ووجه بمراعاة المعايير والمواصفات القياسية العالمية خلال عملية التطوير، مشيرا إلى اهتمام الدولة والجامعة بدعم كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي إقليم جنوب الصعيد، وأداء رسالتها التعليمية والبحثية على أكمل وجه.