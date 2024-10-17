وزير الصحة: اعتماد البرنامج العلمي لمؤتمر السكان والتنمية من المجلس الصحي المصري

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري (EHC)، اعتمد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، والمقرر عقده تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، لافتاً إلى منح الفرق الطبية ساعات معتمدة CPD/CME وفقاً لمعايير CPD تصل إلى 22 ساعة بعد حضورهم لجلسات المؤتمر.

وأضاف "عبدالغفار" أنه يمكن لكافة أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر www.globalphdc.com، ومن ثم تسجيل الجلسات الراغبين في حضورها من خلال إنشاء جدول الجلسات الخاص بهم على الموقع الإلكتروني www.eventacc.com، يليها حضور الجلسات شخصياً وتسجيل الدخول والخروج من الجلسات.

ونوه "عبدالغفار" بأنه بالتزامن مع تعزيز أهداف التنمية المستدامة يفتح المؤتمر الآفاق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال منصة ديناميكية تُعرف باسم "مركز الابتكار"، والتي تمكنهم من عرض أفكارهم المبتكرة والمتميزة، وذلك إيماناً بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار والتغيير الإيجابي في مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم من خلال "مركز الابتكار" لإيجاد حلول مستدامة لتحسين رفاه الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.