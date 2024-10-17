مصرع شخصين في تصادم سيارتين بمنشأة القناطر.. والنيابة تحقق

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول حادث تصادم بين سيارتين وقع بمنشأة القناطر، مما أسفر عن وقوع وفيات.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أصدرت قراراً بالاستعلام عن أهلية الضحايا و تسليمهم جثمانهما تمهيداً للتصريح بالدفن.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وسيارة قلاب نتج عن الحادث مصرع شخصين مستقلي السيارة الملاكي، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على سائق القلاب والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.