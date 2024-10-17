اليوم.. بعثة بيراميدز تطير للإمارات للمشاركة في السوبر المصري

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز خوض التدريبات الأخير على ملعب الدفاع المدني مساء اليوم الخميس وبعدها تتوجه البعثة إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر في التاسعة مساء على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

ومن المقرر، أن يخوض فريق بيراميدز أول تدريباته في أبو ظبي غدًا الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على ستاد آل نهيان مساء بعد غدٍ السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد المقبل.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في كأس السوبر

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الرابعة عصر الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

معسكر بيراميدز في تركيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أنهى معسكره الإعدادي للموسم الجديد في تركيا قبل أيام، وتحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، تحت قيادة المدرب كرونوسلاف يورشيتش.

وانتهت مباراة فريق بيراميدز أمام مضيفه قونيا سبور التركي الودية، بفوز الأخير بهدف دون رد، وذلك ضمن استعدادات بيراميدز لخوض بطولة السوبر المصري.