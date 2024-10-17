قاذفات شبح أمريكية تقصف مستودعات أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين

قال مسؤولون إن قاذفات شبح أمريكية بعيدة المدى من طراز "بي-2" شنت غارات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس، استهدفت مخابئ تحت الأرض يستخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار التي لحقت بالضربات، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ولكن لم ترد تقارير سابقة عن استخدام القاذفة "بي-2 سبيريت" في الضربات التي تستهدف الحوثيين، الذين يهاجمون السفن منذ أشهر في ممر البحر الأحمر بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، فضلا عن شن هجمات مباشرة على إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام التابعة للحوثيين بوقوع غارات جوية حول العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ عام 2014.

كما أفادت بوقوع غارات حول معقل الحوثيين في صعدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن قاذفات "بي-2" استهدفت "خمسة مواقع محصنة تحت الأرض لتخزين الأسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.