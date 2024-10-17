وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أحمد رزق مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقى التاسع.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الحضري العالمي UN HABITAT الذى تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤.

وتوجه رزق بالدعوة للوزير للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم والمشاركة فى عدد من الجلسات رفيعة المستوى لإثراء المناقشات والاستفادة من خبراته ورؤيته.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة مبادرة AWARe فى عدد من الموضوعات المعنية بالمياه.